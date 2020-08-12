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الدفاع المدني: انتشال جثث 4 شبان بعد سقوط مركبتهم في منحنى جبلي بـ«العارضة»

الدفاع المدني: انتشال جثث 4 شبان بعد سقوط مركبتهم في منحنى جبلي بـ«العارضة»
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تواصل – فريق التحرير:

أسفرت جهود الدفاع المدني بمحافظة العارضة عن انتشال جثث 4 شبانداخل مركبتهم بعد سقوطها في منحنى جبلي وسقوط صخور كبيرة عليها.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه قد جرى انتشال جثامين الأشخاص الأربعة بالتنسيق مع إدارة الطرق بالمنطقة وبمساعدة المواطنين، سائلة الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

تجدر الإشارة إلى أن 4 شباب كانوا قد فُقدوا مساء الخميس الماضي بعد خروجهم للتنزه في أحد المواقع بجبال العبادل شرق محافظة جازان، حيث عثر مواطنون صباح أمس الثلاثاء على السيارة التي كانوا يستقلونها مطمورة بالتراب والصخور في موقع وعر، يبعد 3 كم عن مكان النزهة.

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