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خلال موسم حج هذا العام.. بث أكثر من 30 درسًا ومحاضرة عن بُعد بالمسجد الحرام

خلال موسم حج هذا العام.. بث أكثر من 30 درسًا ومحاضرة عن بُعد بالمسجد الحرام
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تواصل – واس:

أبرزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، جهودها التوعوية والإرشادية خلال موسم الحج عبر عددٍ من المحاضرات لأصحاب المعالي والفضيلة العلماء وذلك عن بُعد.
وأوضح مدير إدارة إبراز الجهود الإعلامية للمدرسين بالمسجد الحرام حمزة بن إبراهيم السالمي أن الإدارة بثت أكثر من 30 درساً ومحاضرة بالمسجد الحرام ألقاها أكثر من 15 مدرساً من أصحاب المعالي والعلماء، مع تنوع الدروس والمحاضرات والدورات العلمية حسب الأحداث واستهدفت جميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن هذه الدروس والمحاضرات تناولت موضوعات متعددة في العقيدة والفقه والسيرة وغيرها من فنون الشريعة، إضافة إلى التنبيه بأهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والواجب الشرعي تجاه هذا المرض، وقد تم رفعها عبر الحسابات الرسمية للرئاسة.
واختتم السالمي بأنه تم ذلك بفضل من الله -عز وجل-، ثم بتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الذي حرص كل الحرص على خدمة العلم وطلابه، كذلك إبراز دور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي ونشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله الحرام تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله-.

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