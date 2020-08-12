«الصناعة»: استثمارات بقيمة 1.15 مليار ريال وتوظيف 471 مواطناً خلال الشهر الماضي

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أعلن بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، تسجيل مؤشرات محفزة في القطاع الصناعي خلال (يوليو) الماضي تعكس الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومة في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.

وقال الوزير الخريف، في تغريدة على «تويتر»، إن القطاع الصناعي استطاع خلال (يوليو) ورغم ظروف الجائحة من توظيف 471 سعوديا مقابل الاستغناء عن 1904 وافدين.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والخاصة بأهم المؤشرات الصناعية في (يوليو)، وأرفقها الوزير في تغريدته، ساهمت المبادرات والحوافز في استثمارات بقيمة 1.15 مليار من خلال 86 ترخيصا جديدا، فيما بلغ عدد العمالة المرخصة للتراخيص الجديدة 3411 عاملا.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية (يوليو) بلغت 9284 مقارنة بنحو 9211 بنهاية الشهر السابق له.

وفيما يتعلق بتوزيع المصانع الجديدة خلال حزيران (يونيو)، أوضحت البيانات أن عدد مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بلغ 18 مصنعا، وستة مصانع لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات و13 لصناعة منتجات المطاط واللدائن.