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المدارس الأهلية تستعد لتعيين 4 آلاف قائد وقائدة على حسابها.. الضوابط والشروط

المدارس الأهلية تستعد لتعيين 4 آلاف قائد وقائدة على حسابها.. الضوابط والشروط
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تواصل – فريق التحرير:

استأنفت وزارة التعليم تنفيذ قرار إنهاء تكليف جميع قائدي المدارس الأهلية والعالمية والذين يصل عددهم إلى نحو 4 آلاف مدير مكلف من قبل الوزارة في جميع المراحل التعليمية بعد عام من تمديد العمل بهذا القرار.

ووفقًا لـ”الوطن”، فإن خطابًا قد أصدرته الوزارة،مؤخرًا، يقضي بتطبيق قرار إلزام المدارس الأهلية والعالمية تعيين مديرين سعوديين مؤهلين على حسابها لإدارة تلك المدارس.

وكانت الوزارة قد أجلت تنفيذ القرار الذي كان يفترض أن يبدأ بمرحلته الأول للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بالعام الدراسي 1439 – 1440، والمرحلة الثانية لقادة المدارس الثانوية بالعام الدراسي 1440 -1441، بعد أن استلمت الوزارة قيادة إدارة التعليم العام الأهلي بوزارة التعليم، حيث تم إيقاف العمل بالقرار وتمديد فترة عمل المديرين في مدارسهم الأهلية التي وجهتهم لها وزارة التعليم ليرجع بذلك جميع المديرين المعينين لإداراتهم التعليمية التابعين لها بدءا من العام الدراسي القادم والذي سيبدأ بداية العام الهجري الجديد.

ضوابط التعيين ومؤهلات قائدي المدارس الأهلية

وحددت وزارة التعليم ضوابط تعيين قائدي المدارس الأهلية، بحيث يكون العقد المبرم بين قائد المدرسة ومالكها مرهونا بموافقة إدارة التعليم الأهلي على تعيين المرشحين وصدور قرار مدير التعليم بالتكليف، كما يمكن أن يتولى ملاك المدارس قيادتها إذا تطابقت مع شروط الوزارة الصادرة، بشرط التفرغ التام لقيادة المدرسة والتواجد الدائم في المقر.

كما تضمنت الضوابط أن يكون المرشح لقيادة المدرسة سعودي الجنسية ومتفرغاً لمهام القيادة بشكل تام، وألا يقل المؤهل عن درجة البكالوريوس، ولديه خبرة في الميدان التربوي بمدة لا تقل عن 4 أعوام كمعلم في مدارس أهلية أو حكومية، ويفضل حصول المرشح على دورات تدريبية في المجال التربوي، وأن يجيد اللغة الإنجليزية كحد أدنى أو لغة المنهج المقرر للمدارس العالمية والبرامج الدولية.

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