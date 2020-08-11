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«كوبرا» يهاجم قطيع أغنام ويقتل 9 خراف بمركز شواص (صور)

«كوبرا» يهاجم قطيع أغنام ويقتل 9 خراف بمركز شواص (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

هاجم ثعبان ضخم من فصيلة الكوبرا العربية السامة قطيعاً من الأغنام بمركز شواص شمال محافظة سبت العلاية، متسبباً في نفوق مجموعة من الخراف.

وأكد صاحب الأغنام أنه تملكته الدهشة والذهول عندما رأى 9 خراف كانت في حوش من البلك قريباً من المنزل قد نفقت دون أن يعلم سبباً لموتها، وأوضح أن دهشته زالت عندما رأى ثعبان الكوبرا يطل برأسه من إحدى فتحات البلك وسط الخراف النافقة، ليقوم بمساعدة مكفوله بقتل هذا الثعبان الذي سبب له هذه الخسارة، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

وبحسب موسوعة الملك عبدالله، يعيش نوعان من الكوبرا في المملكة، ويصل طوله إلى مترين، ويعيش في مناطق الأودية والسدود والتجمعات المائية، وينتشر في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، و«الكوبرا» نهارية المعيشة.

 

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    يزيد

    الذئاب مشكلة على صاحب الحلال … لكن من جرأ الذئب هو الصيد الجائر فلم يبقى للذئب طعام فنية الأرانب و الضبان و الحجل و كل شي ليس لجوع الإنسان و إنما لعبث الصيادين المجرمين ……

  2. ١
    الحربي

    انشهد انك ذيب والي طرحها ذيب ولاعمر ذيب اكلته ذيبا