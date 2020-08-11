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بمجلس الأمن.. مشروع قرار أمريكي لتمديد حظر الأسلحة على إيران

بمجلس الأمن.. مشروع قرار أمريكي لتمديد حظر الأسلحة على إيران
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تواصل – وكالات:

قدمت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران وذلك لوضع حد لممارساتها في المنطقة.

وتتكون المسودة الجديدة، من أربع فقرات فقط، وستمدد حظر الأسلحة على إيران “إلى أن يقرر مجلس الأمن غير ذلك”، مؤكدة بقولها “ضروري لحفظ السلم والأمن الدوليين”.

وينتهي الحظر المفروض منذ 13 عاما، في أكتوبر المقبل، وفق اتفاق نووي موقع العام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات، وفقا لـ”رويترز”.

وكان دبلوماسيون ومحللون وصفوا المسودة الأمريكية السابقة لمشروع القرار بأنها “مشددة”، وكانت تشمل أكثر من عشر صفحات، وتلزم الدول بتفتيش الشحنات القادمة من إيران والمتجهة لها كما تضمنت ملحقا بعقوبات تستهدف أفرادا وكيانات.

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