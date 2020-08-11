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«الصناعة»: توظيف 471 سعودياً والاستغناء عن 1904 وافدين خلال يوليو

«الصناعة»: توظيف 471 سعودياً والاستغناء عن 1904 وافدين خلال يوليو
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف،في تغريدة على موقع «تويتر»، أن القطاع الصناعي استطاع خلال يوليو ورغم ظروف الجائحة من توظيف 471 سعوديا مقابل الاستغناء عن 1904 وافدين.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والخاصة بأهم المؤشرات الصناعية في يوليو، أنه نتج عن المبادرات والحوافز خلق 471 وظيفة للسعوديين، واستثمارات بقيمة 1.15 مليار من خلال 86 ترخيصا جديدا.

وتعكس تلك المؤشرات المحفزة للقطاع الصناعي في المملكة خلال شهر يوليو الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومة في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.

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