الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

جامعة «أم القرى» تضاعف أعداد المقبولين في السنتين الأولى المشتركة والتأهيلية

جامعة «أم القرى» تضاعف أعداد المقبولين في السنتين الأولى المشتركة والتأهيلية
0

تواصل – واس:

وافق رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل على مضاعفة أعداد المقبولين في برامج كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر لبرنامج السنة الأولى المشتركة المسائية والسنة التأهيلية للعام الجامعي 1442هـ ، بمنح الفرصة لقبول المتقدمين من الجنسين الذين لم يتسنَ لهم القبول ببرنامج البكالوريوس.

وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالرحمن الغامدي حرص الجامعة على إتاحة الفرصة للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر وتمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي ، وفق آلية محددة للقبول في كل برنامج ، وبحسب شروط الكليات المشاركة ، منها : إخضاع الطلبة لاختبارات اجتياز المقابلة الشخصية ، لافتًا إلى أن انتظام الطالب في الجامعة بعد اجتياز البرنامج يكون ضمن أحد التخصصات المرتبطة بالكلية التي تأهل منها وفق الضوابط والمعايير المعمول بها.

وتهدف برامج السنة الأولى المشتركة المسائية في الجامعة إلى تأهيل خريجي المرحلة الثانوية ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة ، للدراسة في برامج السنة الأولى المشتركة التي تؤهل الطالب أو الطالبة للانتظام في إحدى الكليات الآتية : الهندسة والعمارة الإسلامية للطلاب فقط ، الحاسب الآلي ونظم المعلومات ، وإدارة الأعمال لشطري الطلاب والطالبات.

فيما يتضمن برنامج السنة التأهيلية المسائية تأهيل الطلاب والطالبات عقب تأهيلهم في السنة الأولى وحصولهم على المعدل المطلوب (2 إلى 4) ، لمواصلة دراستهم بالجامعة ونيل درجة البكالوريوس ، في كليات : الشريعة والدراسات الإسلامية ، اللغة العربية وآدابها ، الدعوة وأصول الدين ، العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية ، كلية العلوم الاجتماعية ، كلية العلوم التطبيقية ، الكلية الجامعية بالقنفذة ، الكلية الجامعية بالليث ، الكلية الجامعية بالجموم.

مواد ذات صلة

جامعة أم القرى تعلن نتائج القبول للعام الجامعي الجديد

جامعة أم القرى تعلن نتائج القبول للعام الجامعي الجديد

جامعة أم القرى تعلن بدء التسجيل في برنامج «حامل المسك»

جامعة أم القرى تعلن بدء التسجيل في برنامج «حامل المسك»

جامعة «أم القرى» تفتح باب القبول لحملة الثانوية.. موعد التقديم

جامعة «أم القرى» تفتح باب القبول لحملة الثانوية.. موعد التقديم

«أم القرى» تعلن موعد بدء استقبال طلبات القبول لـ«البكالوريوس والدبلوم»

«أم القرى» تعلن موعد بدء استقبال طلبات القبول لـ«البكالوريوس والدبلوم»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة