لبنان.. متظاهرون يقتحمون وزارات في بيروت ويحرقون صور الرئيس «عون» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أقدم متظاهرون لبنانيون غاضبون على اقتحام عدة وزارات في بيروت، كما أحرقوا صورا للرئيس اللبناني ميشال عون، تعبيرا عن غضبهم من كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وانفجر 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم بمخزن بمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، وقد أسفر عن مقتل 163 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6 آلاف بجروح.

كما دمّر قطاعات من المدينة الساحلية ما أدى إلى تفاقم حالة الانهيار السياسي والاقتصادي الذي شهدته البلاد في الشهور السابقة.