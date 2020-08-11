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بعد طول انتظار.. تفعيل ميزة منع الردود على تغريدات «تويتر» لجميع المستخدمين (فيديو)

بعد طول انتظار.. تفعيل ميزة منع الردود على تغريدات «تويتر» لجميع المستخدمين (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، مساء اليوم الثلاثاء، بدء تفعيل ميزة في تطبيق تويتر انتظرها الكثير من المستخدمين.

وقال الرشيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة منع الردود على التغريدة وصلت حالياً لجميع المستخدمين في تويتر”.

وأضاف الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، أن هذه الميزة سابقاً كانت متاحة فقط للبعض.

 

 

 

 

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