بعد طول انتظار.. تفعيل ميزة منع الردود على تغريدات «تويتر» لجميع المستخدمين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، مساء اليوم الثلاثاء، بدء تفعيل ميزة في تطبيق تويتر انتظرها الكثير من المستخدمين.
وقال الرشيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة منع الردود على التغريدة وصلت حالياً لجميع المستخدمين في تويتر”.
وأضاف الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، أن هذه الميزة سابقاً كانت متاحة فقط للبعض.
واخيراً 😍😍😍
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ميزة منع الردود على التغريدة وصلت حالياً لجميع المستخدمين في تويتر، سابقاً كانت متاحه للبعض 👍🏻🙏.
.pic.twitter.com/14fr5Q9n7m
— عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom)August 11, 2020