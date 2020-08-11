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طريقة تسوية «المعاش التقاعدي» لموظفي القطاع العام

طريقة تسوية «المعاش التقاعدي» لموظفي القطاع العام
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، طريقة تسوية المعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام من المدنيين.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، إن المعاش يُحسب على أساس جزء من أربعين جزء من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه المتقاعد عند نهاية الخدمة على النحو التالي:

– المعاش التقاعدي المستحق = (الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر ) ÷ 480 .

– تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 40% من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تمنح معاشاً أكبر.

– تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز أثناء العمل وبسببه على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة (1) تمنح معاشاَ أكبر.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يمكن معرفة وحساب قيمة المعاش من خلال حاسبة المعاش عبر هذا الرابط (اضغط هنــا).

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