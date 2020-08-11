للرجال والنساء.. وظائف صحية وطبية شاغرة بـ«جامعة القصيم»

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أعلنت جامعة القصيم مُمثلة في المدينة الطبية توفر أكثر من 19 وظيفة صحية وطبية شاغرة (للرجال والنساء) على برنامج التشغيل الذاتي، وذلك وفقاً لبقية الشروط.
الوظائف الصحية:
1- أخصائي مختبر.
2- صيدلي.
3- أخصائي أشعة.
4- أخصائي خدمات طبية طارئة.
5- أخصائي تعقيم طبي.
6- أخصائي فيزيائي.
7- أخصائي علاج تنفسي.
8- أخصائي معلوماتية صحية.
9- أخصائي إدارة صحية.
10- أخصائي أجهزة طبية.
11- أخصائي تمريض.
12- أخصائي تغذية علاجية.
13- مساعد طبيب أسنان.
14- أخصائي علاج طبيعي.
15- فني تعقيم طبي.
16- سكرتير طبي.
الوظائف الطبية:
1- طبيب استشاري (عدة تخصصات).
2- طبيب نائب (عدة تخصصات).
3- طبيب عام (طب وجراحة).
التفاصيل والشروط:
1- الصحية (اضغط هنا).
2- الطبية (اضغط هنا)
موعد وطريقة التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1441/12/21هـ الموافق 2020/08/11م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1442/01/02هـ الموافق 2020/08/21م، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).