توقعات طقس الأربعاء.. سحب رعدية وسماء غائمة وغبار على عدة مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، سماء غائمة جزيا على مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية ، الشرقية ، الرياض، حائل، القصيم، تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل كل من الدمام والأحساء 43 كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل أبها 18 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة.