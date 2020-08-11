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الدكتورة البراهيم: عمل المرأة أحد أسباب تأخر الزواج بالمملكة

الدكتورة البراهيم: عمل المرأة أحد أسباب تأخر الزواج بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

قالت الدكتورة لمياء البراهيم استشارية طب الأسرة والمجتمع خلال استضافتها عبر “نشرة النهار” على قناة “الاخبارية”، إن عمل المرأة أحد أسباب العزوف عن الزواج، وذلك في تعليقها على تقرير هيئة الإحصاء بشأن عزوف الشباب عن الزواج في المملكة.

وأضافت أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في هذا الأمر منها العادات والتقاليد في المجتمع، ومنها الزواج من القبيلة مثلا أو من مستوى اجتماعي متقارب.

وأوضحت “البراهيم” أن تعليم المرأة وخروجها للعمل أثر على قبولها لمرحلة الزواج لأنه لم يعد الزواج بالنسبة لها كهدف رئيسي، حسب قولها.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أصدرت، تقريرًا خاصًا بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020، تحت عنوان “تقرير الشباب السعودي في أرقام”، المتضمن إحصاءات الشباب السعودي السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية والترفيهية.

وأكدت الهيئة أن الشباب السعودي للفئة العمرية 15 – 34 سنة يمثلون 36.7 % من إجمالي السكان، وغالبية الشباب الذكور هم تحديدا في الفئة العمرية 20 – 24 سـنة بنسـبة 27.6%، بينما تتسـاوى النسـبة الأعلى للإناث الشـابات في الفئات العمرية 20 – 24 سـنة، و25 – 29 سـنة بنسـبة 26.2%، فيما تمثل نسبة الأطفال والشباب من السكان السعوديين 67%.

وأوضح التقرير أن نسبة الشباب والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية 15- 34 سنة بلغت 66.23 %، وفصّل التقرير في حالة الجنسين ليكشف أن نسبة 75.6 % من الذكور لم يسبق لهم الزواج، وأن 50.4% منهم من الفئة العمرية 15 – 34 سنة، بينما بلغت نسبة غير المتزوجات من الإناث في الفئة العمرية 25- 34 سنة 43.1 %، في حين بلغت نسبة المتزوجات 34.3 %، ونسبة المطلقات في هذه الفئة العمرية بلغت 1.27%، وبلغت نسبة الأرامل 0.5 %.

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