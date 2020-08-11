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«التأمينات» للمنشآت الأقل تضرراً من كورونا: خفضوا المدعومين إلى 50% وإلا سنلغي الدعم

«التأمينات» للمنشآت الأقل تضرراً من كورونا: خفضوا المدعومين إلى 50% وإلا سنلغي الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن تعويض شهر سبتمبر للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، سيكون بحد أقصى 70% من العاملين السعوديين بالمنشآت العاملة في الأنشطة الأكثر تضرراً ، أما بالنسبة للمنشآت العاملة في الأنشطة الأخرى فستكون نسبة الدعم فيها 50% من العاملين السعوديين كحد أقصى.

وأوضحت التأمينات أن الأنشطة الأكثر تضرراً تشمل أنشطة الإقامة، ووكالات السفر، ومشغلي الجولات السياحية، وخدمات الحجز، والأنشطة المتصلة بها، والنقل الجوي، والأنشطة الرياضية، وأنشطة التسلية والترفيه، وأنشطة الخدمات الشخصية الأخرى.

وشددت المؤسسة على أنه يلزم على المنشآت الأقل تضرراً خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين قبل نهاية الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري للمنشآت المتجاوزة للنسبة، وذلك من خلال حساب المنشأة في التأمينات أونلاين بإزالة المشتركين لتحقيق الحد الأقصى للنسبة المسموح بها.

وأكدت أنه في حال عدم تعديل طلب الدعم وإزالة المشتركين للمنشآت المتجاوزة للنسبة وفق الموعد المحدد سوف يلغى الدعم عن المنشأة.

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