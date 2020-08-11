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«التعليم» تشكل لجاناً لاختيار معلمين يشاركون في تسجيل «الدروس عن بُعد»

«التعليم» تشكل لجاناً لاختيار معلمين يشاركون في تسجيل «الدروس عن بُعد»
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تواصل – فريق التحرير:

شكلت وزارة التعليم لجاناً إشرافية لإجراء مقابلات شخصية للمعلمين والمعلمات في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات المختلفة لاختيار المعلمين والمعلمات الذين سيتم تكليفهم بتسجيل دروس للتعليم عن بعد استعدادا للعام الدراسي.

ووجه نائب وزير التعليم تعميماً لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، تضمن: “نظرًا للحاجة إلى تسجيل دروس للتعليم عن بعد استعداد للعام الدراسي 1442 وحيث إن ذلك يتطلب ترشيح معلمين/معلمات لتنفيذ هذه الدروس وفق معايير عددية ونوعية لكل تخصص وكون المقابلة الشخصية إحدى أدوات الاختيار النوعي للمعلمين والمعلمات”.

كما شمل التعميم، أنه بناء على ما تقتضيه المصلحة التعليمية، قرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تشكيل اللجنة الإشرافية على لجان المقابلات.
ثانيا: الموافقة على تشكيل فريقين إداريين لدعم اللجان وجمع البيانات وتدقيق الوثائق
ثالثا: الموافقة على تشكيل لجان لإجراء المقابلات الشخصية للمعلمين والمعلمات في كل تخصص
رابعا: تتولى كل لجنة تخصصية اختيار المرشحين/المرشحات وفقا للمعايير والنماذج المعتمدة.
خامسا: يرفع رئيس كل لجنة تخصصية لرئيس فريق إدارة مركز التعليم عن بعد بيانا بأسماء المرشحين مرتبة وفق الدرجات المكتسبة من واقع استمارة المقابلة.

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