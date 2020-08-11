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«نزاهة»: نشر أسماء متهمي قضايا الفساد لا يتم إلا بحكم قضائي (فيديو)

«نزاهة»: نشر أسماء متهمي قضايا الفساد لا يتم إلا بحكم قضائي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد أحمد الحسين المتحدث باسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” إنه تم إيقاف المتهمين في قضايا الفساد التي أعلنت أمس لإحالتهم للمحكمة المختصة.

وأضاف المتحدث، في مداخلة مع قناة “الإخبارية” إن العقوبة المتوقعة للمتهمين تتراوح بين السجن والغرامة. مشيرا إلى أن بعض القضايا تبعاتها خطيرة على أمن الدولة.

وحول نشر أسماء المتهمين؛ قال المتحدث إن “نشر الأسماء في هذه القضايا عقوبة تتم بحكم قضائي”.

يذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت (218) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، منها قضايا فساد مالي وإداري وغسيل أموال.

 

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