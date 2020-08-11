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ارتفاع أعداد السيارات الواردة للمملكة خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 17%

ارتفاع أعداد السيارات الواردة للمملكة خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 17%
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ”، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد السيارات الواردة بنسبة 17% خلال النصف الأول لعام 2020، على أساس سنوي.

وقالت “موانئ”، في بيان لها، إن إجمالي السيارات الواردة للمملكة بالنصف الأول من العام الجاري بلغ 395 ألف سيارة، فيما بلغ عدد المواشي 1.4 مليون رأس من الماشية.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من “موانئ”، حققت الموانئ السعودية خلال الفترة نفسها زيادة في أعداد حاويات المسافنة بنسبة 4.23% بواقع 1.1 مليون حاوية، كما حققت زيادة في إجمالي المواد الغذائية بنسبة 17% بواقع 14 مليون طن.

وبلغت أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال النصف الأول لعام 2020 نحو 149 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 3.4 مليون حاوية، والقادمة عبر 5959 سفينة.

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