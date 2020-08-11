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«البريد» يُطلق رقم الاتصال المجاني لخدمة العملاء والرد على الاستفسارات

«البريد» يُطلق رقم الاتصال المجاني لخدمة العملاء والرد على الاستفسارات
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تواصل- واس:

أطلقت مؤسسة البريد، رقم الاتصال المجاني لخدمة العملاء والرد على الاستفسارات والملاحظات ورفع البلاغات ومتابعتها، حيث يمكنهم الاتصال على الرقم المجاني 19992، وذلك تماشيا مع توجيهات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسيبدأ استقبال المكالمات على الرقم المجاني الموحد من قبل خدمة عملاء البريد السعودي ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 11 اغسطس 2020م.

تأتي هذه الخطوة استكمالا للمجهودات التي يقدمها البريد في مجال خدمة العملاء، إضافة إلى الرقم المجاني يمكن للعملاء استخدام قنوات أخرى، مثل تطبيق الأجهزة الذكية الذي يحتوي على 52 خدمة للعميل من إدارة الشحنات والتنبيهات وتتبعها وربطها، وكذلك عرض الشحنات الواردة والمستلمة، وإدارة جميع خدمات العنوان الوطني وإمكانية إضافة بطاقة العنوان الوطني في المحفظة، كما تتوفر هذه الخدمات أيضا على موقع “بريدي أونلاين” الإلكتروني ويمكن للعملاء التواصل عبر حساب خدمة العملاء في تويتر @saudipost_care، حيث وفرت هذه القنوات للعناية بعملاء البريد وتسهيل تواصلهم والرد على استفساراتهم .

 

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