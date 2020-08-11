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«رويترز» تكشف مفاجأة صادمة: القيادة اللبنانية تسلمت تحذيرات من خطورة «النترات» قبل انفجارها

«رويترز» تكشف مفاجأة صادمة: القيادة اللبنانية تسلمت تحذيرات من خطورة «النترات» قبل انفجارها
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تواصل – وكالات:

أظهرت وثائق سرية أن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا رئيس الوزراء ورئيس الدولة الشهر الماضي من وجود 2750 طنا من نترات الأمونيا في مخزن بمرفأ بيروت مما يمثل خطرا أمنيا ربما يدمر العاصمة في حال انفجارها.

ووفقاً لـ”رويترز”، فإن التحذير كان قبل أسبوعين من وقوع الانفجار الهائل الذي محا معظم المرفأ وقطاعات من العاصمة اللبنانية وأسفر عن مقتل 163 شخصا وإصابة ستة آلاف آخرين ودمر حوالي ستة آلاف بناية.

وتضمن تقرير من المديرية العامة لأمن الدولة عن الأحداث التي أدت إلى الانفجار إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليو الماضي.

 ورغم أن مضمون الرسالة لم يكن ضمن التقرير الذي اطلعت عليه “رويترز” فقد قال مسؤول أمني كبير إنها تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في يناير الماضي، وخلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيماوية على الفور.

 وفي إشارة إلى الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء ورئيس الدولة من المديرية العامة لأمن الدولة والتي تشرف على أمن المرفأ، قال المسؤول ”في نهاية التحقيق النائب العام أعد تقريرا نهائيا تم إرساله إلى السلطات“.

وقال المسؤول الذي شارك في صياغة الرسالة وطلب عدم نشر اسمه ”حذرتهم من أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجر”.

 

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