مبيعات «آبل» مهددة بالانخفاض الحاد.. لهذه الأسباب

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توقع باحث تقني شهير انخفاض مبيعات شركة آبل السنوية العالمية من هواتف آيفون في أسوأ السيناريوهات بنسبة بين 25 و 30 في المئة إذا اضطرت الشركة إلى إزالة تطبيق (WeChat) من متجرها للتطبيقات (‌App Store) حول العالم.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، فإن مذكرة بحثية جديدة نشرها المحلل الموثوق مينغ تشي كو (Ming-Chi Kuo)، وقد تحدث الإزالة بسبب الأمر التنفيذي للرئيس ترامب الذي يهدف إلى حظر المعاملات الأمريكية مع (WeChat) والشركة الأم تينسنت (Tencent).

ويضع المحلل سيناريوهات متفائلة ومتشائمة اعتمادًا على كون آبل مطالبة فقط بإزالة (WeChat) من متجر التطبيقات في الولايات المتحدة أو إذا كان الحظر ينطبق على متجر التطبيقات‌ في جميع البلدان.

ويحظى (WeChat) بشعبية كبرى بين مستخدمي الأجهزة المحمولة الصينيين، حيث يعمل بشكل أساسي كمنصة خاصة به بالنسبة للعديد من مستخدمي أندرويد وآي أو إس،ويقوم بدمج الاتصالات والمدفوعات والتجارة الإلكترونية والبرامج الاجتماعية وقراءة الأخبار ووظائف الإنتاجية.

ويُستخدم التطبيق أيضًا على نطاق واسع حول العالم ولديه أكثر من 1.2 مليار مستخدم نشط شهريًا، ويقول كو: إن فرض حظر عالمي على (WeChat) في متجر تطبيقات آبل سيكون مدمرًا نتيجة لذلك.

فيما يقدر المحلل أن شحنات آيفون العالمية ستنخفض بنسبة بين 25 و 30 في المئة، بينما ستنخفض الشحنات العالمية لمنتجات آبل الأخرى، من ضمنها (AirPods) و (iPad) و (Apple Watch) و (Mac)، بنسبة بين 15 و 25 في المئة.