4 خطوات لدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار

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أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات حساب ودفعضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد عند بيع العقار.

وبحسب تغريدة لهيئة الزكاة عبر حسابها بموقع تويتر، فإن الخطوات تبدأ بزيارة الخدمة عبر موقع الهيئة من (هنا)، ثم إدخال البيانات المطلوبة، وبعدها يتم تحديد نوع التوريد (بيع أو هبة أو غيرها)، ثم دفع الضريبة عبر سداد.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أصدرت دليلاً إرشادياً للتعريف بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، وبيان المنتجات والتوريدات العقارية الخاضعة لها، والحالات المستثناة منها، بما يمَكّن مُلّاك العقارات الأفراد من الامتثال الطوعي لأحكام ضريبة القيمة المضافة في المملكة.