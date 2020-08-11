الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

3300 جولة توعوية لـ«هيئة الأمر بالمعروف» بالقصيم خلال إجازة عيد الأضحى

3300 جولة توعوية لـ«هيئة الأمر بالمعروف» بالقصيم خلال إجازة عيد الأضحى
0

تواصل – فريق التحرير

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤١هـ، عدداً من المناشط لتوعية المجتمع بجائحة كورونا وأهمية الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية، والتي بلغت أكثر من (٣٣٣٤) جولة توعوية، ونشر (٢٧٥٦)بطاقة توعوية عبر اللوحات والشاشات المختلفة في عموم المنطقة، وأيضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تم نشر المحتوى الوقائي عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية واللوحات بكافة أنواعها، مستهدفة أكثر من ثلاثة ملايين مستفيد وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، وكان لهذا التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التوعية والجهود الوقائية.

يذكر أن الفرع مع بداية الإجازة نفذ (٣١٤٨) جولة ميدانية، لتنبيه الناس للصلاة وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتعليمات والبعد عن التجمعات ولبس الكمامات.

مواد ذات صلة

«القائد الصحي».. تجربة مميزة وناجحة للحفاظ على صحة الحجاج

«القائد الصحي».. تجربة مميزة وناجحة للحفاظ على صحة الحجاج

4 سنوات مشياً على الأقدام.. شاب مغربي يصل المملكة لأداء فريضة الحج (فيديو)

4 سنوات مشياً على الأقدام.. شاب مغربي يصل المملكة لأداء فريضة الحج (فيديو)

الغرامة والتشهير بمنشأة عرضت لحوماً ودواجن فاسدة في «البكيرية»

الغرامة والتشهير بمنشأة عرضت لحوماً ودواجن فاسدة في «البكيرية»

جراحة نادرة.. فريق طبي يغلق فتحة بين الجهاز الهضمي والتنفسي لمريضة في بريدة

جراحة نادرة.. فريق طبي يغلق فتحة بين الجهاز الهضمي والتنفسي لمريضة في بريدة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة