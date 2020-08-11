3300 جولة توعوية لـ«هيئة الأمر بالمعروف» بالقصيم خلال إجازة عيد الأضحى

تواصل – فريق التحرير

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤١هـ، عدداً من المناشط لتوعية المجتمع بجائحة كورونا وأهمية الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية، والتي بلغت أكثر من (٣٣٣٤) جولة توعوية، ونشر (٢٧٥٦)بطاقة توعوية عبر اللوحات والشاشات المختلفة في عموم المنطقة، وأيضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تم نشر المحتوى الوقائي عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية واللوحات بكافة أنواعها، مستهدفة أكثر من ثلاثة ملايين مستفيد وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، وكان لهذا التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التوعية والجهود الوقائية.

يذكر أن الفرع مع بداية الإجازة نفذ (٣١٤٨) جولة ميدانية، لتنبيه الناس للصلاة وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتعليمات والبعد عن التجمعات ولبس الكمامات.