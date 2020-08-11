الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

3 ملايين مواطن مصابون به.. إليك 10 توصيات مهمة لتجنب «القاتل الصامت»

3 ملايين مواطن مصابون به.. إليك 10 توصيات مهمة لتجنب «القاتل الصامت»
0

تواصل – فريق التحرير:

وضعت الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم “شمس” 10 توصيات وصفها أطباء بـ”المهمة جداً” لتجنب ارتفاع ضغط الدم، حيث تشير الإحصاءات إلى تسجيل نحو 3 ملايين إصابة بهذا المرض بين المواطنين.

وبحسب “الرياض”، فقد حذرت الجمعية من “القاتل الصامت” وبخاصة في فترة جائحة كورونا، وحدوث حالات القلق الناتجة من انتشار الفيروس، إذ يعتبر الضغط النفسي أحد مقومات ارتفاع ضغط الدم، وقال رئيس الجمعية د. صالح الشرفاء: “هناك توصيات مهمة، منها وجوب اعتماد التغذية الصحية التي تعتمد الاكثار من الخضروات والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والحليب واللبن قليل الدسم، والإقلال والحد من تناول الملح والدهون والسكريات، وشرب كمية كافية من الماء خصوصاً فصل الصيف، مع ضرورة التواصل مع طبيب مختص وسؤاله عن الكمية المناسبة.

وتابع “الشرفاء”: “يجب الحذر من المأكولات الغنية بالدهون والملح والسكريات التي يكثر توفرها وتناولها أيام المناسبات، وممارسة النشاط الرياضي بصورة تناسب وضعك الصحي، إلى جانب الحصول على الوزن ومعدل كتلة الجسم المناسبة”.

كما دعا رئيس الجمعية إلى ضرورة الاسترخاء والتعامل مع المشاكل بهدوء بدون غضب وعصبية، والامتناع عن التدخين، وتناول الأدوية في أوقاتها، وتطبيق ومتابعة كل توصيات وتوجيهات وزارة الصحة فلنعد بحذر وكلنا مسؤول”.

فيما أشار إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو أحد مؤشرات الخطورة على الصحة، ويأتي مع داء السكري وارتفاع الدهون والسمنة وقلة النشاط الحركي والتدخين وضغوط الحياة المختلفة، مضافاً إلى تناول الأطعمة غير الصحية وعوامل وراثية تشكل في مجملها عوامل الخطورة لتكون أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية وإصابة شبكية العين والقصور والفشل الكلوي.

مواد ذات صلة

دراسة طبية تكشف عن نوع من «المكسرات» يساعد على فقدان الوزن وخفض ضغط الدم

دراسة طبية تكشف عن نوع من «المكسرات» يساعد على فقدان الوزن وخفض ضغط الدم

يؤدي إلى فشل القلب والكلى.. استشاري يُحذر من ارتفاع «ضغط الدم»

يؤدي إلى فشل القلب والكلى.. استشاري يُحذر من ارتفاع «ضغط الدم»

استشاري يوضح الفوائد الصحية حال خسارة 10 كجم من وزن الجسم

استشاري يوضح الفوائد الصحية حال خسارة 10 كجم من وزن الجسم

أبرزها قياس ضغط الدم.. إطلاق ساعة ذكية بمزايا صحية

أبرزها قياس ضغط الدم.. إطلاق ساعة ذكية بمزايا صحية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة