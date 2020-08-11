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المدينة.. أكثر من 112 ألف مستفيد من خدمات مركز «تأكد»

المدينة.. أكثر من 112 ألف مستفيد من خدمات مركز «تأكد»
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تواصل – واس:

كشفت الصحة أن عدد المستفيدين من خدمات مركز تأكد في المدينة المنورة بلغ 112457 مستفيداً.

وأوضحت صحة المدينة المنورة أن مركز الفحص الموسع في المدينة المنورة يتضمن 24 حجرة كشفية مقسمة على مسارين رئيسين و6 مسارات فرعية يقوم على تشغيلها طاقم طبي وإداري على مدار اليوم، حيث تصل الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 2000 عينة يومياً.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة مراكز “تأكد” التي تواصل تقديم خدماتها لفحص فيروس كورونا كوفيد – 19. وخصّصت الصحة هذه الخدمة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب.

ولفتت أن مراكز “تأكد” تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، علماً أن مراكز (تأكد) تعمل على مدار 24 ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن مراكز (تأكد) توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد بإذن الله خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، موضحةً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

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