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أول شركة في العالم لصناعة أجهزة «لاب توب» تتوقف عن إنتاجه

أول شركة في العالم لصناعة أجهزة «لاب توب» تتوقف عن إنتاجه
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تواصل- وكالات:

أعلنت شركة “توشيبا” اليابانية، أنها ستتوقف عن صناعة الكمبيوترات الشخصية المحمولة (اللاب توب)، بعدما قضت 35 عاما وهي تنتج هذه الأجهزة.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، فإن حصة أعمال الكمبيوترات في “توشيبا” سيجري نقلها إلى شركة “شارب”.

وأوردت “توشيبا”، في بيان مقتضب”، أنها حولت حصة من 19.9 في المئة إلى “دينا بوك” التي أصبحت شركة فرعية مملوكة بالكامل من قبل “شارب”.

ودفعت “شارب” 27 مليون جنيه إسترليني لأجل الحصول على 80 في المئة من أسهم “توشيبا” خلال سنة 2018.

وكانت “توشيبا” قد صنعت أول كمبيوتر شخصي محمول في سنة 1985، في خطوة بارزة، وكان اسمه”T1100″، وكان هذا الكمبيوتر المحمول، وقتئذ، يعمل ببطاريات قابلة لإعادة الشحن، فضلا عن محرك أقراص وسعة تخزين محدودة لا تتجاوز “256K”.

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