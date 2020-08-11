بالفيديو.. الشيخ «الخثلان» يوضح حكم التباعد في الصفوف أثناء الصلاة

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أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن ما نعيشه الآن خلال جائحة كورونا يعتبر من النوازل التي ينبغي لفقهاء العصر بحث أحكامها وتبيانها للناس والتي من بينها حكم التباعد بين المصلين في الصفوف أثناء الصلاة.

وأضاف “الخثلان”: قرأت كلامًا لبعض طلبة العلم، يقول إن الصلاة في البيوت خير من الصلاة في المساجد بهذه الطريقة، وآخر يقول إن الصلاة في المساجد بالتباعد مثل صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا الكلام مردود عليه، بل قول ضعيف وأبعد ما يكون عن الحق.

وتابع قائلاً: “هذا التباعد إنما هو مؤقت لتحقيق مقاصد الشريعة من الجماعة بحسب الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، وبشأن تشبيه المصلي بالمنفرد فهذا تشبيه بعيد عن الصحة فكيف يكون من يصلي عن يمينك مترين أو متر ونصف وعن يسارك نفس المسافة ونقول إنها صلاة المنفرد خلف الصف، بل القول الصحيح هو أن نصلي بهذه الطريقة تحقيقًا لمقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس”.