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ما الفرق بين التبرع بالدم والحجامة؟.. طبيب يوضح (فيديو)

ما الفرق بين التبرع بالدم والحجامة؟.. طبيب يوضح (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، أن التبرع بالدم والحجامة وجهان لعملة واحدة.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أن البعض يظن خطأ أن الحجامة هي إخراج الدم الفاسد من الجسم، بينما التبرع يكون بالدم النقي، والحقيقة أنه لا يوجد دم فاسد في الجسم.

وأضاف أن دم الحجامة يتغير لونه فور خروجه من الجسم، أما دم التبرع فيتم إضافة مواد ليبقى كما هو لفترة طويلة.

ولفت إلى أن البعض يظن خطأ أيضاً، أن الحجامة تتخلص من الدم الراكد تحت الجلد، والحقيقة أنه لا يوجد دم راكد لكون الدم الراكد يؤدى إلى جلطات.

وتابع أن الوظيفة الأساسية للدم هي نقل الأكسجين لخلايا الجسم وفي حالة ركوده فإن الإنسان يتعرض للوفاة مباشرة.

 

 

 

 

 

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