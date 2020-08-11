استشاري: 6 أسباب للإصابة بـ«دوالي الأوردة».. وهذه طرق العلاج

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قال استشاري طب الأسرة الدكتور علاء الرحيلي: إن دوالي الأوردة لها عدة عوامل تزيد من احتمالية حدوثها.

وأضاف “الرحيلي” عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلًا: “هذه العوامل هي التقدم في العمر، والتاريخ العائلي، وعند النساء أكثر، والحمل، والسمنة، وطول مدة الوقوف، وطول مدة الجلوس”.

وأكد الاستشاري “الرحيلي” أن بعض المرضى يشتكون في أغلب الأحيان من دوالي الأوردة من ناحية جمالية فقط، ولكن في أحيان أخرى تتطور وتؤدي إلى ألم، وانتفاخ وثقل وحكة.

وعن طرق العلاج لمن يعاني من تواجدها بشدة، قال “الرحيلي”: “أولًا يتلافى السبب ما أمكن، مثلًا خفض الوزن، وعدم الوقوف أو الجلوس الطويل، ثم بعد ذلك هناك حلول أخرى مثل ارتداء جوارب خاصة، وتدخلات جراح الأوعية الدموية في بعض الحالات”.