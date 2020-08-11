الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

استشاري: 6 أسباب للإصابة بـ«دوالي الأوردة».. وهذه طرق العلاج

استشاري: 6 أسباب للإصابة بـ«دوالي الأوردة».. وهذه طرق العلاج
0

تواصل – فريق التحرير:

قال استشاري طب الأسرة الدكتور علاء الرحيلي: إن دوالي الأوردة لها عدة عوامل تزيد من احتمالية حدوثها.

وأضاف “الرحيلي” عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلًا: “هذه العوامل هي التقدم في العمر، والتاريخ العائلي، وعند النساء أكثر، والحمل، والسمنة، وطول مدة الوقوف، وطول مدة الجلوس”.

وأكد الاستشاري “الرحيلي” أن بعض المرضى يشتكون في أغلب الأحيان من دوالي الأوردة من ناحية جمالية فقط، ولكن في أحيان أخرى تتطور وتؤدي إلى ألم، وانتفاخ وثقل وحكة.

وعن طرق العلاج لمن يعاني من تواجدها بشدة، قال “الرحيلي”: “أولًا يتلافى السبب ما أمكن، مثلًا خفض الوزن، وعدم الوقوف أو الجلوس الطويل، ثم بعد ذلك هناك حلول أخرى مثل ارتداء جوارب خاصة، وتدخلات جراح الأوعية الدموية في بعض الحالات”.

مواد ذات صلة

عيادات خاصة لعلاج الكادر الصحي من الآثار النفسية لـ«فيروس كورونا»

عيادات خاصة لعلاج الكادر الصحي من الآثار النفسية لـ«فيروس كورونا»

استشاري ينصح بعدم تناول مشروبات الطاقة.. لهذا السبب (فيديو)

استشاري ينصح بعدم تناول مشروبات الطاقة.. لهذا السبب (فيديو)

لحماية الجسم من الأمراض.. 5 خطوات يُنصح باتباعها للحصول على «مناعة قوية»

لحماية الجسم من الأمراض.. 5 خطوات يُنصح باتباعها للحصول على «مناعة قوية»

«الصحة» تقدم نصيحة مهمة حال فقدان حاسة الشم لأكثر من أسبوعين

«الصحة» تقدم نصيحة مهمة حال فقدان حاسة الشم لأكثر من أسبوعين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>