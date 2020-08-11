«الشؤون البلدية» تُعلن اشتراطات تجهيز بيع الأسماك.. وعقوبة رادعة للمخالفين

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أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدة اشتراطات لتجهيز بيع الأسماك، حيث ألزمت أصحاب محلات بيع الأسماك بها وتطبيق الإجراءات النظامية حال رصد أي مخالفة.

ووفقاً لـ”الوطن”، تتراوح العقوبات ما بين الغرامات وإغلاق المحل، وذلك بعد رصد عدة محلات للأسماك مخالفة بعدة مناطق.

وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تتمثل في أنه يجب أن تكون المواد الأولية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل نوع فيما يخص الأسماك بحيث تكون العيون لامعة وشفافة وظاهرة ممتلئة وغير غائرة في حالة الأسماك الكاملة إلى جانب أن تكون لها رائحتها الطبيعية المميزة وخالية من وجود أي روائح غير مقبولة تدل على الفساد أو التزنخ.

واشترطت أن يكون لون خياشيمها أحمر لامعا طبيعيا غير مصفر أو معتم أو بني أو داكن ولا تكون سميكة أو متكتلة وخالية أو قليلة من المواد المخاطية، ولا تتساقط قشورها بسهولة.

وأضافت: أما الأسماك غير القشرية، فيجب أن يكون جلدها أملس وغير مجعد وغير باهت أو رملي ولا يوجد عليه بقع بنية أو صفراء لزجة ومواد مخاطية إلى جانب أن تكون الأسماك نظيفة لا توجد عليها كدمات أو آثار احتقان أو جروح أو انتفاخات ظاهرة، وخالية من التهتك البطني في الأسماك الكاملة غير المنظفة.

وشددت الوزارة على أن يكون الماء المستخدم في التغطية السطحية بالجليد أو في المحلول المستخدم لذلك الغرض مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. وفي حال استخدام ماء البحر يجب أن يكون نظيفا ويلبي نفس المتطلبات المكروبيولوجية للماء الصالح للشرب وخاليا من المواد غير المرغوبة إلى جانب أن يكون الملح المستخدم في العملية التصنيعية نقيا وخاليا من المواد غير المرغوبة ويكون الثلج المستخدم في عمليه التبريد مطابقا للمواصفات القياسية.