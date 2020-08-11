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إحباط مخطط إجرامي لتهريب طن «حشيش» إلى المملكة (صور)

إحباط مخطط إجرامي لتهريب طن «حشيش» إلى المملكة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال حرس الحدود من إحباط تهريب ما يقارب طن من الحشيش المخدر إلى المملكة، في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات.

وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، أن تحريات رجال حرس الحدود كشفت مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية، حيث جرى على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وإحباط هذا المخطط الإجرامي وضبط المواد المخدرة التي بلغت (948) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مستقبلها، وهو مواطن من أرباب السوابق في منطقة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وضبط كل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات البلاد التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها، مشددا على أنهم سيقفون، سداً منيعاً في وجه كل من يحاول الإخلال بأمن الوطن واستهداف شبابه ومقدراته بهذه السموم.

 

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