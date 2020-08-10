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مقتل ممرض بمستشفى للأمراض النفسية طعناً على يد أحد المرضى بالرياض

مقتل ممرض بمستشفى للأمراض النفسية طعناً على يد أحد المرضى بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

لقي ممرض مصرعه على يد أحد المرضى المستفيدين التابعين لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض.

وكان أخصائي التمريض عبدالكريم المطيري بقسم الرعاية الصحية المنزلية يؤدي عمله مع أحد المستفيدين الذي سدد له عدة طعنات أردته قتيلًا.

‏ونعى مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض (الأمل سابقًا) أخصائي التمريض بقسم الرعاية الصحية المنزلية الزميل عبدالكريم بن خلف المطيري، والذي تعرض للقتل ظهر الإثنين أثناء تأدية عمله في الرعاية الصحية المنزلية لأحد المستفيدين.

وأكد المجمع أن الجهات الأمنية باشرت إجراءات التحقيق وتمكنت من ضبط الجاني.

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