رفحاء سجلت أعلى حرارة في المملكة خلال يوليو.. تجاوزت 51 مئوية

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في المملكة خلال شهر يوليو الماضي كان 51.1 درجة مئوية في رفحاء وأدنى درجة كانت 14.1 درجة في أبها.

وأضافت الأرصاد، أن أقصى سرعة للرياح كان 85 كيلو في الساعة وأعلى كمية أمطار 103 ملم في جازان.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء، بمشيئة الله.

كذلك تشمل الحالة مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق وأجزاء من وسط المملكة.