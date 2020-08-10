الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

رفحاء سجلت أعلى حرارة في المملكة خلال يوليو.. تجاوزت 51 مئوية

رفحاء سجلت أعلى حرارة في المملكة خلال يوليو.. تجاوزت 51 مئوية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في المملكة خلال شهر يوليو الماضي كان 51.1 درجة مئوية في رفحاء وأدنى درجة كانت 14.1 درجة في أبها.

وأضافت الأرصاد، أن أقصى سرعة للرياح كان 85 كيلو في الساعة وأعلى كمية أمطار 103 ملم في جازان.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء، بمشيئة الله.

كذلك تشمل الحالة مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق وأجزاء من وسط المملكة.

مواد ذات صلة

أمطار رعدية وغبار والحرارة تسجل 45 درجة مئوية.. توقعات طقس الثلاثاء

أمطار رعدية وغبار والحرارة تسجل 45 درجة مئوية.. توقعات طقس الثلاثاء

«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات الأرصاد: مدينتان تسجلان 47 درجة مئوية.. غبار ورياح وأمطار رعدية

توقعات الأرصاد: مدينتان تسجلان 47 درجة مئوية.. غبار ورياح وأمطار رعدية

«الحصيني» يتوقع: أجواء صيفية حارة على معظم المناطق خلال الأسبوع الجاري

«الحصيني» يتوقع: أجواء صيفية حارة على معظم المناطق خلال الأسبوع الجاري

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>