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إطلاق نار قرب «البيت الأبيض».. و«الخدمة السرية» تتحفظ على ترامب

إطلاق نار قرب «البيت الأبيض».. و«الخدمة السرية» تتحفظ على ترامب
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تواصل – وكالات:

أخرج أفراد الخدمة السرية (حرس الرئيس الأمريكي)، مساء اليوم الاثنين، الرئيس دونالد ترامب من قاعة المؤتمر الصحفي دون شرح الأسباب.

وقال مراسل “روسيا اليوم” في واشنطن إن الخدمة السرية أخلت قاعة الصحافة وطلبت من الصحفيين المغادرة دون معرفة الأسباب.

من جهتها أفادت شبكة “فوكس نيوز” بأنه تم استئناف المؤتمر الصحفي بعد تقارير عن أصوات إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض.

وقال الرئيس ترامب بعد لحظات من عودته إلى المنصة: “كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض، ويبدو أنه تحت السيطرة بشكل جيد للغاية”.

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه تم نقل مصاب للمستشفى، أصيب برصاص الخدمة السرية أو أجهزة إنفاذ القانون، مشيرا إلى أنه لا يعلم بقية التفاصيل.

وأوضح ترامب أنه يشعر بالأمان بالبيت الأبيض في ظل وجود الخدمة السرية.

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