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«أرامكو» تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس

«أرامكو» تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو السعودية تحديث أسعار البنزين لشهر أغسطس، مبينة أن التطبيق سيكون ابتداء من الثلاثاء 11 أغسطس 2020.

وبلغت الأسعار لبنزين 91 نحو 1.43 ريال، وبنزين 95 نحو 1.60 ريال، والديزل 0.52 ريال، والكيروسين 0.70 ريال، وغاز البترول المسال 0.75 ريال.

وأوضحت الشركة أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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