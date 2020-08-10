«أرامكو» تحقق 6.6 مليار دولار ربحاً من النفط والغاز

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أعلنت شركة “أرامكو السعودية” نتائجها للربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي، مؤكدة التزامها تجاه المساهمين رغم تحديات السوق العالمية الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت الشركة صافي دخل قدره 24.6 مليار ريال (6.6 مليارات دولار أمريكي) للربع الثاني، و87.1 مليار ريال (23.2 مليار دولار أمريكي) للنصف الأول، مقارنة بـ92.6 مليار ريال (24.7 مليار دولار أمريكي) و175.9 مليار ريال (46.9 مليار دولار أمريكي) للفترات ذاتها من عام 2019، مما يؤكّد قوة الشركة ومرونتها في ظل تقلبات الأسواق.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: “رغم تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، مضت أرامكو السعودية قدمًا في تحقيق مستويات قياسية في أنشطة أعمالها، مثبتةً بذلك مرونتها وموثوقيتها، وفي نفس الوقت، الحرص على سلامة وصحة العاملين فيها”.

وأضاف: أن الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائجنا للربع الثاني، غير أننا بحمد الله، حققنا أرباحًا قوية، مبيناً أن ذلك يُعزى إلى المتانة المالية والتشغيلية، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، ونطاق الأعمال الفريد، وكفاءة مواردنا البشرية، الأمر الذي ساعدنا بفضل الله، على تنفيذ خطتنا بالمحافظة على تقديم توزيعات أرباح عن الربع الثاني قدرها 70.32 مليار ريال تُدفع في الربع الثالث.