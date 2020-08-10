أمطار رعدية وغبار والحرارة تسجل 45 درجة مئوية.. توقعات طقس الثلاثاء

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وتشمل الحالة الجوية، كذلك مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق وأجزاء من وسط المملكة.

كما توقعت الأرصاد أن تسجل كل من الدمام والأحساء 45 درجة مئوية، كأعلى درجة حرارة في المملكة غدا، بينما تسجل أبها 17 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة.