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أمريكا.. انفجار قوي في مدينة بالتيمور يسوي عدداً من منازل بالأرض (فيديو)

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تواصل – وكالات:

ذكرت وسائل إعلام محلية أمريكية أن انفجارا قويا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية، الإثنين، وسوى عدة منازل بالأرض، ناجم عن تسرب غاز وأدى لسقوط قتيل.

وأظهرت صور بثتها قناة (دابليو.بي.إف.إف) التلفزيونية قطاعا من صف من المنازل، وقد سوي بالأرض وتناثر الحطام حوله.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن أفراد في فرق الإطفاء أنهم أنقذوا ثلاثة أشخاص على الأقل.

‏وأضافت أن شخصاً قتل وأصيب آخرون فيما دمرت عدة منازل إثر الانفجار الذي يرجح أنه ناجم عن تسريب في أنبوب غاز بمجمع سكني بالمدينة ⁧.‫

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