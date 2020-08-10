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بالأسماء.. تكليف وكلاء مساعدين في عدد من وكالات «شؤون الحرمين»

بالأسماء.. تكليف وكلاء مساعدين في عدد من وكالات «شؤون الحرمين»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عدة قرارات إدارية بتكليف عددٍ من الوكلاء المساعدين في وكالات الرئاسة على النحو التالي:

١-فضيلة الشيخ بدر بن عبد الله الفريح، وكيلاً مساعداً للشؤون العلمية والفكرية.
٢- فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشهري وكيلاً مساعداً للشؤون التوجيهية والإرشادية.
٣- سعادة الأستاذ سعود بن حميد الريشي وكيلاً مساعداً للشؤون الإدارية والمالية.
٤- فضيلة الدكتور أحمد بن فهد الشويعر وكيلاً مساعداً لوكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي.
٥- سعادة المهندس ماهر بن منسي الزهراني وكيلاً مساعداً لشؤون المعارض والمتاحف.
٦- سعادة المهندس وسام بن محمد مقادمي وكيلًا مساعداً للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية.
٧- سعادة الأستاذ هاني بن حسني حيدر وكيلاً مساعداً للعلاقات والشؤون الإعلامية.

وتأتي هذه القرارت حرصاً من معاليه على تطوير الأداء بكافة الوكالات والوكالات المساعدة، ورفع جودة العمل والارتقاء به، وإتمام المهام الموكلة لكل وكالة حسب اختصاصها، ومواكبةً لعملية التطوير الإدارية التي أطلقها معالي الرئيس العام في الرئاسة والمرافق الخارجية التابعة لها، وتمكين الكفاءات الشابة والمؤهلة لخدمة البيت العتيق وقاصديه.

من جانبه شدد معالي الرئيس العام على الوكلاء المساعدين المعينين حديثاً على بذل أعلى الجهود، وتسخير كافة الطاقات لتطوير العمل المؤسسي، ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار الذين يشهدهما الحرمين الشريفين بدعمٍ من ولاة الأمر -حفظهم الله-.

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