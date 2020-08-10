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شاهد..بركان «سينابونج» الإندونيسي يثور مجدداً ويهدد بنزوح الآلاف

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تواصل – وكالات:

ثار بركان جبل سينابونج في إقليم سومطرة الشمالية بإندونيسيا اليوم الإثنين، متسببا في اندفاع سحابة من الرماد والدخان بارتفاع 7500 متر في الهواء، حسبما قال مسؤولون.

ويعد هذا ثالث ثوران للبركان منذ يوم السبت عندما أطلق عموداً من الرماد يصل ارتفاعه إلى 4460 مترا ، ولم ترد تقارير حتى الأن عن وقوع خسائر.

وذكر مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا أن ثوران اليوم وقع في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي استمر بعد ذلك.

ويثور بركان جبل سينابونج بشكل دوري منذ سبتمبر 2013، عندما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص.

 

 

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