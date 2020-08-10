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«حقوق الإنسان» توضح موعد وشروط تسجيل أسماء الأطفال المولودين حديثاً

«حقوق الإنسان» توضح موعد وشروط تسجيل أسماء الأطفال المولودين حديثاً
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تواصل – فريق التحرير:

أكّدت هيئة حقوق الإنسان أن من حق الطفل تسجيله وتسميته ‏بعد ولادته فورًا، مشيرة إلى الشروط الإلزامية الواجب وضعها في الاعتبار أثناء اختيار أسماء المواليد الجدد.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أنه يشترط تسجيل اسم الطفل رباعياً، مع مراعاة ألا يكون ‏الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامته، أو منافيًا للشريعة ‏الإسلامية.‏

جدير بالذكر أن الهيئة أكدت في وقت سابق على أن  بقاء الطفل دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها، يندرج ضمن حالات الإيذاء أو الإهمال، وفقاً لنظام حماية الطفل.

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