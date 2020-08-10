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أطباء يكشفون عن علامة غير متوقعة للإصابة بـ«فيروس كورونا»

أطباء يكشفون عن علامة غير متوقعة للإصابة بـ«فيروس كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أطباء عن عارض جديد لفيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 20 مليون نسمة حتى الآن على مستوى العالم، وقضى بسببه أكثر من 700 ألف نسمة، حيث إن الفواق أو “الحازوقة” المستمرة قد يكون عارضًا جديدا لفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة “ذي صن”، فقد ثبتت إصابة رجل يعاني من الفواق لعدة أيام بـ”كوفيد-19″، على الرغم من عدم وجود أعراض أخرى للفيروس القاتل.

وتم نقل المريض البالغ من العمر 62 عاما، من شيكاغو، إلى المستشفى في أبريل حيث لاحظ الأطباء أيضا أنه يعاني من فقدان الوزن غير المبرر.

ووفقا لتقرير حالة نُشر في المجلة الأمريكية American Journal of Emergency medicine، كان الرجل مصابا بالسكري لكنه لم يكن يعاني من الحمى أو التهاب الحلق.

وبدلا من ذلك، فإنه كان يعاني من الفواق المستمر لمدة أربعة أيام، وعندما خضع لاختبار فيروس كورونا كانت نتائجه إيجابية.

والفواق حالة لا إرادية ويمكن أن تحدث بسبب بعض الأطعمة التي نأكلها أو بسبب المشاعر القوية مثل الإثارة أو التوتر.

وفي الوقت الحالي، تشير الهيئات الصحية إلى أن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي السعال الجديد والمستمر أو ارتفاع في درجة الحرارة أو فقدان حاسة التذوق أو الشم.

وفي حالة مريض شيكاغو، كانت درجة حرارة الرجل عند وصوله إلى قسم الطوارئ 37.3 درجة مئوية ومعدل ضربات قلبه 96 نبضة في الدقيقة.

تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لأن العلماء يعرفون القليل جدًا عن الفيروس، تستمر الأعراض الجديدة في الظهور. وفي مايو الماضي، أضاف الباحثون فقدان حاستي التذوق والشم إلى قائمة الأعراض الرسمية. ومنذ ذلك الحين، ادعى خبراء الصحة أنه يجب إضافة حالات مثل الصداع إلى القائمة الرسمية لأعراض المرض.

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