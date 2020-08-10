«الزعاق» يوضح الفرق بين أمطار الصيف والشتاء والقيظ (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:
أوضح الباحث في الطقس الدكتور خالد الزعاق، الفرق بين مطر الصيف ومطر الشتاء.
وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”: إن هناك مطر الصيف ومطر الشتاء ومطر القيظ، مبيناً أن المطر الصيفي (المراويح) ينبت الربيع الصيفي (الشجيرات)، أما مطر الشتاء (الخريف) فينبت الربيع الشتوي (الروض والنفل).
وأضاف الزعاق: أما مطر القيظ المسمى بـ«الهريف» فلا ينبت نباتًا خاصًا به، لكن ينبت ما لا يعترف بالمواسم من النباتات مثل (الهيبان).
وتابع: كما تطول فترة اخضرار الربيع الصيفي وتعيد الحيوية إلى الأشجار الصيفية (السدر والطلح).
خواطر مطريةpic.twitter.com/28HO5j7peP
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq)August 9, 2020