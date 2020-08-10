«الزعاق» يوضح الفرق بين أمطار الصيف والشتاء والقيظ (فيديو)

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أوضح الباحث في الطقس الدكتور خالد الزعاق، الفرق بين مطر الصيف ومطر الشتاء.

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”: إن هناك مطر الصيف ومطر الشتاء ومطر القيظ، مبيناً أن المطر الصيفي (المراويح) ينبت الربيع الصيفي (الشجيرات)، أما مطر الشتاء (الخريف) فينبت الربيع الشتوي (الروض والنفل).

وأضاف الزعاق: أما مطر القيظ المسمى بـ«الهريف» فلا ينبت نباتًا خاصًا به، لكن ينبت ما لا يعترف بالمواسم من النباتات مثل (الهيبان).

وتابع: كما تطول فترة اخضرار الربيع الصيفي وتعيد الحيوية إلى الأشجار الصيفية (السدر والطلح).