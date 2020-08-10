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«المرور»: 5 ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الحمراء

«المرور»: 5 ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الحمراء
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، 5 ضوابط للالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، منها التوقف قبل الالتفاف إلى اليمين؛ للتأكد من خلوّ التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

وتابعت الإدارة في ردها على استفسار أحد المتابعين عن الضوابط المنظمة للالتفاف يمينًا عند الإشارة الحمراء، قائلة: من هذه الضوابط إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الإلتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.

وأكملت، أنه يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريقًا رئيسيًا بدون خدمة، وإذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

وكذلك عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة مكتوب عليها ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

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