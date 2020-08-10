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ما حُكم غرس الأشجار عند القبر؟.. الشيخ «المنيع» يجيب (فيديو)

ما حُكم غرس الأشجار عند القبر؟.. الشيخ «المنيع» يجيب (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حُكم غرس الأشجار بالقبور.

وأكد” المنيع” في لقاء مع برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” الفضائية، أنه لا يجوز غرس الأشجار على قبور الأموات، داعياً إلى اتباع السنة النبوية في كل الأمور.

وقال المنيع: إن الوارد في السنة النبوية الشريفة بمسألة غرس الأشجار على القبور، هو مرور النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقوله عن المتوفين بداخلهما “إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير”.

وأضاف أن النبي عليه السلام أخذ عسيباً فشقه اثنين، ثم غرس على كل قبر واحداً وقال “لعله يُخفف عنهما العذابُ ما لم ييبسا”.

ولفت إلى أن الأمر كان تعليميا وتحذيريا مما ذكر من أسباب تعذيب المتوفين، مبيناً أن ما ورد عن النبي لا يعني جواز غرس أشجار أو ريحان على القبور.

 

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