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هل إرفاق «عقد الإيجار» يفيد المتزوج بزيادة مبلغ الدعم؟.. «حساب المواطن» يرد

هل إرفاق «عقد الإيجار» يفيد المتزوج بزيادة مبلغ الدعم؟.. «حساب المواطن» يرد
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تواصل – فريق التحرير:

مع بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن تزيد استفسارات المواطنين حول آليات الأهلية لاستحقاق الدعم، ومن بين تلك الاستفسارات سؤال إحدى المواطنات عن عقد الإيجار الذي يتم إرفاقه ضمن المستندات الخاصة بتحقيق الأهلية للحصول على الدعم.

وقالت المواطنة خلال استفسارها، عبر موقع تويتر: “هل في حالة إرفاق عقد الإيجار يفيد المتزوج بزيادة احتساب المبلغ المالي له؟ أم أن عقد الإيجار للمستقلين فقط العزاب؟”.

ورد حساب المواطن عليها قائلًا: “في حال كانت الحالة الاجتماعية “متزوج” لا يلزمك إرفاق مستند لإثبات الاستقلالية، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديريةhttp://portal.ca.gov.sa“.

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