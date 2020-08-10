الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

عيادات خاصة لعلاج الكادر الصحي من الآثار النفسية لـ«فيروس كورونا»

عيادات خاصة لعلاج الكادر الصحي من الآثار النفسية لـ«فيروس كورونا»
0

تواصل – فريق التحرير:

افتتح قسم الصحة النفسية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عيادة مخصصة لدعم الكادر الصحي من الآثار النفسية الناتجة عن جائحة كورونا، حيث تستقبل العيادة جميع الكوادر الصحية التي تحتاج للدعم والرعاية النفسية على رقم خاص بالعيادة.

وبحسب “الوطن” فإن العيادات النفسية ستبدأ في استقبال الكوادر الصحية بدءاً من الأسبوع الحالي بحيث ستقوم بدراسة حالة كل من يحتاج للمساعدة من الكوادر الصحية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الذي تحتاجه لتجاوز الضغوط والوضع النفسي غير الطبيعي الذي مروا به خلال أزمة كورونا.

فيما سيمتد الدعم النفسي لأسرهم وذويهم ممن تأثروا بضغوط نفسية نتيجة الوضع الخاص الذي كان يمر به الكادر الصحي.

مواد ذات صلة

متحدث «الصحة» يؤكد: لا توجد بؤر انتشار لـ«كورونا» بسبب الالتزام بالبروتوكولات

متحدث «الصحة» يؤكد: لا توجد بؤر انتشار لـ«كورونا» بسبب الالتزام بالبروتوكولات

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: 1428 إصابة جديدة و1599 حالة تعافي و37 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: 1428 إصابة جديدة و1599 حالة تعافي و37 وفاة

استشاري ينصح بعدم تناول مشروبات الطاقة.. لهذا السبب (فيديو)

استشاري ينصح بعدم تناول مشروبات الطاقة.. لهذا السبب (فيديو)

دراسة تكشف: مشاكل صحية كامنة تحت الجلد قد تحدث للمصابين بـ«كورونا»

دراسة تكشف: مشاكل صحية كامنة تحت الجلد قد تحدث للمصابين بـ«كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>