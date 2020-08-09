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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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«الصندوق العقاري» يوضح سبب إيقاف التحديث على البوابة الإلكترونية

«الصندوق العقاري» يوضح سبب إيقاف التحديث على البوابة الإلكترونية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية العقارية‬ أن إيقاف التحديث على بوابته الإلكترونية، سببه خطأ تقني جرى معالجته، مشيرا إلى استمرار التحديث عبر الرابط التالي (اضغط هنــا).‬

وتابع الصندوق، في تغريدة عبر “تويتر”، أن البوابة الإلكترونية تمكّن المستفيد من إنهاء إجراءاته وفق أعلى معايير الجودة، وأن منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل تعمل جميعاً ضمن عملية تكاملية إلكترونية في تقديم الخدمات حرصاً على إنجاز متطلبات وإجراءات تمويل تملك الأسر.

وأضاف أن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها تتنوع ما بين خدمة المستشار العقاري، والاستعلام الشامل، وخدمات التمويل المدعوم، وتحديث البيانات الشخصية، وطلب صرف دفعة، وفقا لـ”المدينة”.

إضافة إلى إصدار الفواتير والسداد، وإخلاء طرف، والحصول على صورة الصك، وتحديث البيانات الشخصية، وتحديث (الآيبان)، وتحديث بيانات المقترض، والاستعلام عن طلب إعفاء متوفى، والكفالة، وخطابات التعريف.

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