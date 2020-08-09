الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«مدني مكة» يحذر: راقبوا الأطفال ولا تغامروا في الأودية ومجاري السيول

«مدني مكة» يحذر: راقبوا الأطفال ولا تغامروا في الأودية ومجاري السيول
0

تواصل – فريق التحرير:

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية ونشاطا للرياح السطحية.

ودعت عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي الجميع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والحرص على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنيةً السلامة للجميع.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن المديرية العامة للدفاع المدني أطلقت حملة للتوعية بمخاطر السيول، ورفع معدل الوعي لدى المجتمع، وتثقيفهم بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة واتباعها، خاصة خلال هطول الأمطار وجريان السيول.

مواد ذات صلة

بعد تنبيه «الأرصاد» من التقلبات الجوية.. «مدني مكة» يحذر: التزموا بتعليمات السلامة خلال التنزه

بعد تنبيه «الأرصاد» من التقلبات الجوية.. «مدني مكة» يحذر: التزموا بتعليمات السلامة خلال التنزه

«مدني مكة» يحذر من احتمالية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالأتربة المُثارة في هذه الأوقات

«مدني مكة» يحذر من احتمالية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالأتربة المُثارة في هذه الأوقات

تزامناً مع هطول الأمطار.. «مدني مكة» يدعو للابتعاد عن التمديدات الكهربائية والأماكن المكشوفة

تزامناً مع هطول الأمطار.. «مدني مكة» يدعو للابتعاد عن التمديدات الكهربائية والأماكن المكشوفة

«مدني مكة» يباشر 11 بلاغاً وينقذ 4 محتجزين جراء الأمطار

«مدني مكة» يباشر 11 بلاغاً وينقذ 4 محتجزين جراء الأمطار

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة