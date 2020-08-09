تحذير طبي خطير.. كمامة منتشرة تنقل عدوى فيروس كورونا

تواصل – وكالات:

حذر المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض (CDC) من الكمامات ذات الصمام أو فتحة التهوية، مؤكدا أنها لا تحمي من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المركز عبر موقعه الإلكتروني (الأحد): «الغرض من الأقنعة في المقام الأول منع قطرات الجهاز التنفسي من الوصول للآخرين، بينما تسمح الفتحات أحادية الاتجاه بدخول الهواء، ما يؤدي لالتقاط الرذاذ المصاب».

ووفق صحيفة «US توداي» الأمريكية أكد رئيس الوقاية من العدوى في مايو كلينك بأريزونا كايكاي سينغبارتل أن «الصمامات تجعل الزفير أسهل فيتخلص من الحرارة والرطوبة ما يلوث الهواء المحيط بهباء غير مصفى»، واستثنى N95 المزودة بصمام يوفر نفس مستوى حماية الكمامة دون فتحة.